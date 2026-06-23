У межах діяльності міжнародного центру культури та розвитку Західноукраїнського національного університету студенти спеціальності В11 «Філологія» 0 Оксана Дрібко, Кира Шепель, Максим Марчак, Софія Назарик, Яна Левіцька, Ірина Парокінна та Вікторія Мазуренко – взяли участь у Європейському молодіжному форумі “EYFON”, який відбувся в місті Ноймаркт (Австрія).

Форум об’єднав 30 молодих учасників віком від 18 до 25 років з країн Європейського Союзу, Західних Балкан та України. Основною метою заходу стало обговорення політики миру в Європі, розвиток міжкультурного діалогу та активне залучення молоді до формування спільного європейського майбутнього.

Студенти університету долучилися до дискусій з актуальних питань сучасності: інформаційна війна, роль комунікації у збереженні миру та участь молоді у врегулюванні конфліктів. Вагому теоретичну та практичну складову цього блоку забезпечили представники ЗУНУ. Директор міжнародного центру культури та розвитку, професор кафедри іноземних мов та ІКТ ЗУНУ Ольга Царик разом із доцентом кафедри, кандидатом філологічних наук Наталією Рибіною виступили ключовими спікерами форуму та провели для європейської молоді ґрунтовні лекції на тему «Дезінформація, гібридна війна та демократія». Під їхнім керівництвом було також організовано практичний воркшоп, під час якого учасники опановували інструменти медіаграмотності, вчилися розпізнавати фейкові новини та протидіяти маніпуляціям у сучасному медіапросторі.

Крім того, майбутні філологи взяли участь у симуляційній грі “Model United Nations (MUN) simulation international negotiations”, де моделювали міжнародні мирні переговори та розробляли резолюції, а також прослухали лекції й відвідали воркшопи від провідних експертів з Австрії та Франції.

Особливою подією для учасників став вечірній формат неформального спілкування «Fireside Chat» із доктором Крістофом Ляйтлем – президентом “EYFON”, експрезидентом Палати економіки Європи (Eurochambres) та Асоціації європейських торгово-промислових палат, у межах якого молодь мала змогу обговорити майбутнє європейського співробітництва, а також економічні та соціальні вектори розвитку єдиної Європи.

Програма форуму передбачала й насичену неформальну частину: тімбілдінги, міжкультурний вечір та екскурсії мальовничим регіоном Штирія. Участь у “EYFON” стала для студентів унікальною можливістю не лише вдосконалити професійні, перекладацькі та мовні навички, а й відчути себе частиною широкої європейської спільноти, що прагне миру, співпраці та розвитку.

Учасники програми отримали незабутній досвід, обговоривши глобальні виклики на міжнародному рівні. Для кожного з них ця подія стала потужним імпульсом до подальшого професійного зростання та розширення академічних горизонтів.

Західноукраїнський національний університет висловлює щиру вдячність організаторам Європейського молодіжного форуму “EYFON” за багаторічне надійне партнерство. Університет вже кілька років поспіль активно долучається до подібних міжнародних проєктів і з радістю продовжує цю плідну співпрацю, яка відкриває унікальні освітні можливості для української молоді, зміцнює міжкультурний діалог та інтегрує студентство у європейський науковий простір.