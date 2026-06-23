Від шахрайства постраждав 20-річний житель обласного центру. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами потерпілого, він знайшов пропозицію щодо продажу квитків для виїзду за кордон. Під час спілкування невідома особа переконала його здійснити передоплату.

Чоловік самостійно перерахував 3718 гривень зі свого банківського рахунку на вказану шахраєм картку, однак після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а обіцяних квитків заявник так і не отримав.

За даним фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції проводять перевірку та розшукують зловмисника.

Правоохоронці нагадують, що купувати квитки варто лише через офіційні сервіси та перевірені ресурси.

Не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам, не довіряйте сумнівним пропозиціям у мережі та перевіряйте інформацію про продавця перед здійсненням будь-яких фінансових операцій.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.