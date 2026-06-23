На дамбі Тернопільського ставу видаляють каштани. У міській раді повідомили, що дерева – сухостійні.

“Сьогодні, 23 червня, на дамбі Тернопільського ставу спеціалізована організація виконуватиме роботи з видалення сухостійних дерев породи каштан. Роботи проводяться відповідно до дозвільних документів, виданих комісією з оцінки стану та вартості зелених насаджень”, — кажуть у міській раді.

Загалом буде видалено вісім каштанів. У міській раді кажуть, що вони становлять потенційну небезпеку через свій незадовільний стан.