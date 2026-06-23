Поліцейські склали адмінпостанову на жителя Великогаївської громади за неправдивий виклик

Як повідомили у поліції Тернопільщини, чоловік зателефонував на спецлінію 102 та розповів, що вбив свою дружину. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Під час перевірки інформація не підтвердилася. З’ясувалося, що 50-рінчий заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці з’ясували, що чоловік із дружиною не проживає, а жінка наразі перебуває за кордоном.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб поліцейські склали на порушника адмінпостанову за ст. 183 КУпАП та наклали штраф у розмірі 3400 гривень.

Загалом від початку 2026 року поліцейські Тернопільщини склали понад 1100 адміністративних матеріалів за завідомо неправдиві виклики поліції, бригад екстреної медичної допомоги та рятувальників.