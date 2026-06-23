Західноукраїнський національний університет посів 12 місце у рейтингу закладів вищої освіти України за результатами акредитаційних експертиз освітніх програм у 2019–2025 роках, який оприлюднив Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта».

Рейтинг сформовано на основі результатів акредитацій освітніх програм, проведених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Під час оцінювання враховувалися показники успішних акредитацій, наявність зразкових освітніх програм, результати умовних акредитацій та інші критерії, що характеризують якість освітньої діяльності закладів вищої освіти.

За підсумками дослідження ЗУНУ посів 12 місце серед 215 українських університетів, які увійшли до рейтингу. Університет має 147 акредитованих освітніх програм, одну програму зі статусом «зразкова» та рейтинговий показник Ra – 0,32936.

Ознайомитися з методикою формування рейтингу та його результатами дослідження можна на сайті Центру міжнародних проєктів «Євроосвіта» за посиланням: Рейтинг ЗВО України за результатами акредитаційних експертиз 2019–2025 років.