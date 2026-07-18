Богдану Бакулінському було лише 36 років. Мужній воїн, добра, чесна і порядна людина, вірний і надійний побратим. Богдан загинув на Харківщині. Вічна пам’ять і шана Герою!

«У бою за Україну, її свободу та незалежність загинув житель села Золота Слобода, солдат Бакулінський Богдан Богданович, 5 жовтня 1989 року народження.

Життя військовослужбовця обірвалося 16 липня 2026 року в районі населеного пункту Приколотне Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким Богдана», – повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.