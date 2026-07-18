Зв’язок із Русланом Гончаренком, майстром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, обірвався 14 квітня цього року. Рідні чекали, сподівалися на звістку від свого Героя. На жаль, Руслан загинув на Харківщині, виконуючи бойове завдання. У житті Захисника це було лише 50-е літо. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Нехай Господня ласка допомагає зцілювати ваші душевні рани від втрати найдорожчої людини.

Зустріч мужнього захисника відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 20 липня, о 13:00. Маршрут колони проляже через доброводівське перехрестя. Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до оселі Руслана у село Синягівку, де відбудеться парастас. Чин похорону — у вівторок, 21 липня, об 11:00.

Просимо прийти і вшанувати подвиг Героя, який віддав життя за вільну і незалежну нашу Батьківщину», – повідомив міський голова Збаража Руслан Полікровський.

