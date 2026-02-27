Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк побувала з робочим візитом на підприємстві «Зелена Хвиля Україна». Це унікальна компанія, що впроваджує новітні біотехнології у рослинництві. На її базі розвивають свої бізнес-ідеї ветерани, які повернулися з російсько-української війни.

На підприємстві команда науковців ЗУНУ зустрілася із представниками ветеранського бізнесу проєкту «Ветеранська грядка», що об՚єднав учасників бойових дій, які освоюють нові професійні напрями.

У зустрічі взяв участь голова Монастириської територіальної громади Андрій Старух, також учасник бойових дій.

Напередодні Західноукраїнський національний університет підписав меморандум про співпрацю з ТОВ «Зелена хвиля Україна». У межах документу освітній заклад та компанія погодили розвиток партнерства у сфері освіти, науки та інновацій, що відкриватиме нові можливості для реалізації спільних ініціатив.

Проєкт «Ветеранська грядка» – не тільки простір для підприємницької діяльності. Саме тут колишні військові здобувають нові навики та знання, проходячи своєрідну «агротерапію».

На зустрічі ректор ЗУНУ обговорила ідею розширення проєкту професійної адаптації учасників бойових дій та співпрацю у межах програм перекваліфікації та модернізації освітніх програм університету.