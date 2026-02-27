Чортків’янин, вихованець місцевого баскетбольного клубу «Кристал» Владислав Ніколайчук – новий гравець «Харківських Соколів». Це одні з лідерів баскетбольної Суперліги України GGBET, зараз посідають друге місце у турнірній таблиці.

Нападник виступатиме під номером 10.

У поточному сезоні Владислав провів 17 матчів регулярного чемпіонату у складі «Старого Луцька», в яких у середньому робив 5,8 підбирань за гру, та на даний момент входить до десятки кращих гравців Суперліги за підбираннями, розповіли у міськраді.

Головний тренер «Харківських Соколів» Валерій Плеханов прокоментував підсилення своєї команди: «Я добре знайомий з Владиславом по нашій спільній роботі у молодіжній збірній U-20, під час якої він наполегливою працею виборов собі місце у складі, та допоміг команді кваліфікуватись з дивізіону B до дивізіону А. Знаю Владислава як працьовитого та наполегливого гравця з метою до прогресу. Він добре вписується до поточного складу команди як за своїм менталітетом, так і за технічно-тактичними якостями. Розраховую, що Владислав допоможе нам як в останніх матчах регулярного сезону, так і під час поєдинків плейоф».