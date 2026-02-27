На Тернопільському ставі офіцери-рятувальники громади провели профілактичний рейд та поспілкувалися з рибалками.

Мінлива погода робить лід непередбачуваним: навіть знайомі водойми можуть стати небезпечними – з’являються тріщини та ділянки тонкого льоду. Особливо небезпечні місця біля очерету, з течією та темними плямами на поверхні.

Під час зустрічі рятувальники нагадали основні правила безпечного перебування на льоду та пояснили, як уникнути небезпечних ситуацій під час зимової риболовлі.

Офіцери ДСНС звернули увагу на правильну перевірку товщини льоду, безпечну відстань між рибалками та важливість наявності мотузки, рятувального жилета або льодоступів.

Рятувальники нагадують: лід може бути небезпечним навіть на знайомих водоймах.

Перевіряйте товщину, дотримуйтеся безпечної дистанції, майте при собі засоби порятунку та будьте обережні — алкоголь знижує здатність оцінювати ризики на льоду.

У разі небезпеки – негайно телефонуйте 101!