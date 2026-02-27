Біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» відбулася панахида «Світло молитви в темряві війни». Там прозвучали імена Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність держави.

До панахиди долучилися військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України, духовенство, представники місцевої влади, родини полеглих воїнів та мешканці міста. Присутні вшанували пам’ять захисників хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.

«Лютий для України – місяць і болю, і незламності. Саме в цей час ми згадуємо події, які змінили хід історії нашої держави. Сьогодні ми називаємо імена тих, хто загинув, боронячи країну. Наш обов’язок – зберігати пам’ять про кожного воїна, підтримувати їхні родини та продовжувати боротьбу, щоб жертва наших побратимів не була марною», – каже нацгвардієць тернопільського підрозділу Роман.

Загальноміська молитва за Героїв у Тернополі відбувається кожної останньої п’ятниці місяця. Зберігаючи пам’ять про полеглих захисників, громада міста вшановує їхню жертовність і підтримує родини тих, хто віддав життя за Україну.

Надія НІМЕЦЬ.