Під час планової перевірки посилок, що надійшли на адресу засуджених до державної установи “Чортківська установа виконання покарань”, працівник закладу виявив підозрілий вміст в одній із передач.



Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Заборонені предмети намагалися приховати у банці з рідким гелем для душу. Усередині місткості знаходився поліетиленовий пакетик, обмотаний скотчем. У згортку – речовина невідомого походження, зовні схожа на психотропну речовину PVP.



Працівник установи повідомив про знахідку керівництво та викликав на місце події слідчо-оперативну групу Чортківського райуправління поліції.



Правоохоронці вилучили згорток та скерували його на експертне дослідження. Наразі встановлюється походження речовини та особа, яка надіслала заборонені предмети до установи.



За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту) Кримінального кодексу України.