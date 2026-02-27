Олександр Степанян уже з 2016-го захищав Україну в АТО. Тоді Сашкові було лише 24 роки. Отримав важке поранення. Та коли почалася велика війна, знову пішов на фронт. Саша був надійним побратимом, люблячим сином, братом і онуком, добрий другом справжнім патріотом. Вічна пам’ять і шана Герою! Легких небесних хмарин!

Степанян Олександр Віталійович народився у Тернополі 10 грудня 1991 року. Навчався у ЗОШ №6 ім. Назарія Яремчука з 1999 по 2009 роки. Потім поступив на юридичний факультет ТНЕУ.

З 2016 року підписав контракт і доєднався до лав ЗСУ. Проходив військову службу в АТО/ООС на Луганському напрямку, у складі 14 окремої механізованої бригади. Під час проходження служби був відзначений медаллю за участь в АТО і орденом « За мужність III ступеня». За свою цілеспрямованість і сильний характер здобув позивний Борзий. У серпні 2018 року отримав важке вогнепальне поранення правої ноги. Наприкінці 2019 року, за станом здоров’я, повернувся до цивільного життя.

У липні 2024 року Олександр знову пішов захищати Україну від ворога. Воював на Курщині, Сумщині та Харківщині. Молодший сержант обіймав посаду командира взводу дистанційного мінування. Загинув 22 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності і суверенітету України в районі н.п. Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Саша був надійним побратимом, люблячим сином, братом і онуком, добрий другом. Любив історію, музику, фільми зі змістом. Він був відважним, сильним і відданим патріотом своєї держави, – повідомили в ТНВК «Школа-ліцей 6 імені Н. Яремчука. Поховають Олександра на Микулинецькому цвинтарі на Алеї Героїв. Чин похорону у суботу, 28 лютого об 11-ій годині.