У вихідні область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску та в теплій повітряній масі. Істотних опадів не передбачається, денні максимуми підвищуватимуться до 6-10 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

28 лютого в області – малохмарно. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, вдень 4-6 градусів тепла.