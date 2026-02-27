Шахрайські листи з нібито графіками відключень можуть викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію користувачів.

Українцям почали надходити шахрайські електронні листи з «графіками відключень світла». У НЕК “Укренерго” попередили, що компанія ніколи не розсилає графіки відключень в особисті повідомлення та не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження.

“Днями з’явилась інформація про розсилку фейкових повідомлень, які приходять на електронну пошту начебто від НЕК “Укренерго”. Теми шахрайських листів – на кшталт: “Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого”; “Оновлений графік обмежень” тощо”, – ідеться в повідомленні пресслужби “Укренерго” у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що повідомлення надсилаються з фейкової адреси: [email protected], яка не належить “Укренерго”. При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру в отримувача.

У пресслужбі компанії зазначили, що адресату листа пропонують завантажити “графік відключень”, за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску – ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

У разі, якщо користувачу надійшов шахрайський лист варто:

не завантажувати файли з нього;

не переходити за посиланнями;

негайно видалити повідомлення з пошти;

у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом.

У пресслужбі компанії підкреслили, що актуальна інформація про запровадження обмежень публікується на офіційних сторінках “Укренерго” у соціальних мережах, а з графіками знеструмлень за вашою адресою можна ознайомитись на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.