Золоті руки, добре серце, завжди готовий допомогти… Таким залишиться у спогадах Роман Шпирук із Ланівців. Роман воював на найгарячіших напрямках, зокрема на Куп’янському. Після поранення повернувся до побратимів і продовжив службу. Загиблому Герою було лише 45 років. Овдовіла дружина Марія, залишились без батька двоє дітей… Світла пам’ять і вічна шана українському Воїну!

«Із глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату – у боях за Україну, її свободу та незалежність поліг 45-річний оператор безпілотних літальних апаратів, старший сержант Роман Шпирук із міста Ланівці.

Воїн був призваний на службу ще 8 березня 2022 року. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках, зокрема на Куп’янському. Навіть після поранення повернувся до побратимів і продовжив службу, залишаючись вірним присязі та Україні.

Та, на превеликий жаль, загинув 25 лютого 2026 року в районі населеного пункту Михайлівка Михайлівського району Харківської області.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у Лановецькій міськраді.

У загиблого Героя залишились дружина Марія та двоє дітей.

Тетяна Новацька: «Боже, як тяжко!.. Золоті руки, добре серце, завжди готовий допомогти. Боже, чому ти забираєш від нас найкращих?! Романе, легких хмаринок тобі. Ти в нашій пам’яті залишишся назавжди!».