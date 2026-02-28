У Західноукраїнському національному університеті вручили дипломи другого (магістерського) рівня вищої освіти випускникам навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

Святкова зала об’єднала викладачів, батьків, друзів і, безперечно, головних героїв дня – магістрів освітніх програм «Міжнародний маркетинг», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка», «Філологія (германські мови): методика викладання та переклад», «Міжнародний туризм» та «Готельно-ресторанна справа». У мантіях і конфедератках вони символізували нове покоління українських фахівців, здатних мислити глобально та діяти стратегічно.

З вітальним словом до випускників звернувся проректор з наукової роботи Микола Дивак, який підкреслив, що магістерський диплом – це не лише свідчення високого рівня академічної підготовки, а й маркер готовності брати на себе відповідальність в умовах турбулентної світової економіки. Він побажав молодим фахівцям зберігати професійну гідність, бути амбасадорами України у міжнародному середовищі та впевнено формувати власні траєкторії розвитку.

Директорка навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Людмила Гаврилюк-Єнсен наголосила на стратегічній ролі інституту у підготовці фахівців, які працюватимуть на перетині дипломатії, глобальної економіки і комунікацій. У своєму виступі вона акцентувала увагу на тому, що сучасний світ вимагає не лише знань, а й аналітичного мислення, цифрових компетентностей, міжкультурної комунікації та здатності приймати рішення в умовах невизначеності. Також директор інституту запросила усіх, хто закінчив інститут, увійти до Alumni-спільноти ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина. Людмила Володимирівна представила першого почесного члена спільноти – доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, віцепрезидента Академії економічних наук України – Євгена Васильовича Савельєва.

До привітань долучилися завідувачі кафедр інституту, які відзначили наукову активність магістрантів, їхню участь у міжнародних проєктах, програмах академічної мобільності, дослідницьких ініціативах та громадському житті університету. Було підкреслено, що роки навчання стали для випускників періодом професійного становлення, формування стратегічного бачення та усвідомлення глобальних викликів, перед якими постає Україна.

Емоційною кульмінацією свята став виступ випускника Остапа Зацерковного, який висловив щиру вдячність професорсько-викладацькому колективу за наставництво, вимогливість і підтримку, а також подякував Збройним силам України за можливість здобувати освіту й будувати майбутнє у вільній державі.

Особливо зворушливим моментом стало перекидання китиці на конфедератках, як символу переходу від студентського життя до нового професійного етапу. Атмосферу урочистості доповнили музичні виступи лауреатів міжнародних конкурсів Анастасії Галещук та Ілони Дядьо.

У добру путь, випускники!