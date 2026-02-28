У Тернополі відбудеться благодійний концерт хорових колективів «У вінок Кобзареві», присвячений Шевченківським дням.

Музичну програму підготували творчі колективи Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса, повідомили в ТМР.

Захід відбудеться в залі Українського дому в неділю, 8 березня 2026 року. Початок – о 14:00.

Участь у концерті візьмуть народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» (хормейстери – Оксана Шуфліта та Андрій Ткач, концертмейстер – Ольга Цеплик), народний аматорський хор Союзу українок «Дзвони пам’яті» (хормейстери – Ірина Черноус та Любов Крива, концертмейстери – Наталя Губ’як і Марта Сікало), а також народний аматорський хор імені Івана Кобилянського під керівництвом диригента Івана Виспінського.

У програмі прозвучать твори з класичної спадщини «Шевченкіани» – народні та авторські композиції на слова Тараса Шевченка. Глядачі почують «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Зоре моя вечірняя», «Думи мої», «Така її доля» та інші патріотичні твори.

Благодійний концерт відбудеться за підтримки Тернопільської міської ради. Зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних Сил України.