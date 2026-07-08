Спортсмени Західноукраїнського національного університету продемонстрували високу майстерність та вибороли провідні позиції на Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів (U20), який проходив 4-5 липня 2026 року у Львові на стадіоні НСК СКІФ. Ці змагання стали ключовим етапом відбору до національної збірної команди України на юніорський чемпіонат світу.

Молоді атлети університету, які виступали у складі збірної Тернопільської області, підтвердили свій лідерський статус у кількох ключових дисциплінах.

Максим Лаврик, студент соціально-гуманітарного факультету, переміг у змаганнях зі штовхання ядра (вага снаряда – 6 кг) серед юніорів з результатом 19 м і 5 см. Його результат підтвердив стабільне домінування після того, як двома тижнями раніше (20-21 червня 2026 року) на IV етапі Кубку України у Києві він досягнув потужного результату, штовхнувши ядро на 19,15 м.

11 липня в складі національної збірної команди України Максим буде виступати на Чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Румунії (м. Крайова).

У секторі для метання диска серед юніорок Наталя Бучинська, студентка соціально-гуманітарного факультету, виборола бронзову нагороду, метнувши диск на 41,19 м. Це дозволило їй піднятися на п’єдестал пошани головного юніорського старту сезону. Це новий особистий рекорд легкоатлетки.

Студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Максим Підгурний успішно виступив у стрибках у довжину, увійшовши до найсильніших стрибунів чемпіонату. Він посів восьме місце з результатом 6 метрів 28 см.

Вітаємо спортсменів та їх наставників з успішним виступом та бажаємо подальших успіхів.