7 липня рятувальники Тернопільщини завершили ліквідацію пожежі на паспортизованому сміттєзвалищі у Підволочиську та ліквідували три займання сухої трави й сміття на відкритих територіях у Чортківському районі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Пожежа на сміттєзвалищі виникла 5 липня на площі близько 900 м кв. Гасіння тривало три дні та було ускладнене тлінням сміття окремими осередками на значній площі й на глибині до 3 метрів.

До робіт залучали сили та засоби ДСНС, а також допоміжну техніку місцевих підприємств і комунальних служб.

7 липня о 22:25 пожежу ліквідовано.

Під час гасіння врятовано: 20 гектарів посівів пшениці; 5000 м кв лісових насаджень.