На війні особливу цінність мають навіть прості речі. А ще – несподівані друзі.

Як розповів начальник відділення комунікацій 50 окрема артилерійська бригада Юрій Кульпа, до одного з підрозділів бригади прилетів лелека. Він не боявся, спокійно підійшов до військовослужбовців і ніби знав, що тут його не скривдять. Відтоді птах став частим гостем захисників і щоразу до них навідується.

Побратими вже знають його звички й щоразу зустрічають із гостинцями. Пригощають рибою, м’ясом або іншою їжею, яка йому підходить. Якщо хтось має щось смачне для крилатого гостя – обов’язково поділиться.

Його приліт завжди викликає усмішки і нагадує, що навіть серед війни залишається місце для добра. Він ніби щодня нагадує: життя триває. Буде час, коли військові повернуться до своїх родин, обіймуть дітей і знову житимуть без звуків війни.

Саме заради цього українські захисники захищають свою Батьківщину. Щоб над Україною літали лелеки, а не ворожі ракети й безпілотники. І щоб кожен такий політ був символом миру, життя та нашої Перемоги.