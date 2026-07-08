Команда Західноукраїнського національного університету взяла участь у міжнародному стажуванні Sustainable Development Ambassador Camp, яке проходило у м. П’єштяни (Словацька Республіка) в межах реалізації міжнародного проєкту Erasmus+ CBHE «Education for Sustainable Development: Synergy of Competences for Recovery of Ukraine» (SUSTED).

У стажуванні взяли участь доценти кафедри економіки та глобалістики Ірина Чирак, Анастасія Вірковська, студенти освітньої програми «Економіка та управління бізнесом» Евеліна Буянська, Ірина Тюх, Вікторія Павлик, студенти освітньої програми «Маркетинг» Олена Боляк, Дарина Галькевич, Ольга Ромашина.

Програма міжнародного стажування об’єднала представників університетів України та Словаччини навколо спільної мети – розвитку міжнародного партнерства, лідерства, проєктного менеджменту, компетентностей у сфері сталого розвитку. Учасники обмінювалися досвідом, опановували сучасні європейські підходи до впровадження Цілей сталого розвитку ООН та працювали над пошуком інноваційних рішень для відновлення України.

Однією з ключових подій академічної мобільності став авторський інтерактивний тренінг «Інноваційний виклик Цілей сталого розвитку», розроблений та проведений командою Західноукраїнського національного університету. Побудований за принципом learning by doing, він об’єднав учасників у міжнародні команди, які аналізували актуальні суспільні виклики, генерували інноваційні ідеї та розробляли власні проєкти, спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку.

Особливістю тренінгу стало моделювання реальних умов проєктної діяльності. Кожна команда отримувала унікальний набір вихідних даних – цільову аудиторію, бюджет і додаткові обмеження, які необхідно було врахувати під час розробки проєкту. Неочікуваний «сюрприз-виклик», запропонований уже в процесі роботи, вимагав від учасників швидкої адаптації, стратегічного мислення, креативності та ефективної командної взаємодії.

Під час фінальних презентацій команди представили власні рішення, обґрунтували їх відповідність Цілям сталого розвитку ООН та продемонстрували високий рівень проєктних, комунікаційних і лідерських компетентностей.

Участь у Sustainable Development Ambassador Camp стала важливою платформою для професійного розвитку викладачів і студентів, зміцнення міжнародної академічної співпраці та популяризації сучасних європейських практик освіти для сталого розвитку.

Насичену програму стажування органічно доповнили культурно-освітні візити до Братислави та Відня, які збагатили учасників новими враженнями, дали змогу ближче познайомитися з історико-культурною спадщиною Європи та стали ще одним кроком до формування сучасного європейського світогляду.

Участь у міжнародних проєктах Erasmus+ відкриває нові можливості для професійного розвитку, академічної мобільності та зміцнення міжнародного партнерства, підтверджуючи прагнення Західноукраїнського національного університету бути активним учасником європейського освітнього простору.