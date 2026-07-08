Із 9 липня по 31 серпня у Тернополі на вулиці Івана Горбачевського буде тимчасово перекрито рух транспорту у зв’язку із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Відповідне рішення прийнли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, дорожнє покриття на вулиці Івана Горбачевського тривалий час перебуває у незадовільному стані та потребує оновлення. У межах поточного ремонту тут замінять старе покриття на нове з дорожньої плитки, оновлять бордюрний камінь і відремонтують тротуар.

З необхідністю проведення ремонту даної ділянки у Тернопільську міську раду неодноразово зверталися й мешканці мікрорайону «Новий світ», адже вулицею Івана Горбачевського щодня користуються тернополяни, які прямують до місць роботи, школи та дитячого садочка. Також було зареєстровано електронну петицію «Ремонт дороги на вулиці Академіка Горбачевського, заїзд до садочку №25», яка набрала понад 300 голосів підтримки.

На період виконання ремонтних робіт на ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.

«Просимо жителів міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням ремонтних робіт», – написали у ТМР.