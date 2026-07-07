Делегація Західноукраїнського національного університету взяла участь у програмі Erasmus+ Staff Mobility for Training, що проходила в Триніті-коледжі Дубліна (Trinity College Dublin, Ірландія) – одному з найпрестижніших дослідницьких університетів Європи.

Мобільність була організована в межах проєкту Erasmus+ KA171 (2023-1-IE02-KA171-HED-000142730), спрямованого на розвиток міжнародного співробітництва між закладами вищої освіти Ірландії та України.

До складу делегації ввійшли завідувач кафедри економіки та глобалістики, д. е. н., професор Віктор Козюк, проф. кафедри економіки та глобалістики, д. е. н., професор Олександр Длугопольський, директор міжнародного центру культури та розвитку ЗУНУ, д. пед. н., професор кафедри іноземних мов та ІКТ Ольга Царик, а також завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, д.е.н., професор Наталія Дзюбановська. Разом із колегами з Ужгородського національного університету делегація взяла участь у насиченій програмі професійного розвитку, обміну досвідом та розбудови міжнародного партнерства.

Офіційна зустріч з командою Trinity Global дозволила ознайомитися зі стратегією інтернаціоналізації університету та його пріоритетами у сфері міжнародної співпраці. Відвідування Trinity AI XR Hub дозволило ознайомитися з можливостями використання штучного інтелекту та технологій розширеної реальності в освіті, наукових дослідженнях і розвитку відповідального лідерства. Відвідування AIB Trinity Climate Hub дозволило дізнатися про міждисциплінарні дослідження, громадську взаємодію та інноваційні рішення у сфері кліматичної політики.

Учасники програми від ЗУНУ також зустрілися з представниками Українського товариства Триніті-коледжу та українськими науковцями, які працюють в Ірландії. Під час зустрічі обговорили питання підтримки українських студентів за кордоном, розвитку академічних контактів, громадської взаємодії та зміцнення співпраці між українською діаспорою й закладами вищої освіти України.

Крім професійної програми, делегація мала можливість ознайомитися з історичною спадщиною Триніті-коледжу, відвідавши Стару бібліотеку (Old Library) та всесвітньо відому Келлську книгу (Book of Kells) – одну з найцінніших пам’яток світової культурної спадщини.