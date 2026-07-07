Подружжя тернополян, які налагодили міжнародний канал постачання наркотичного засобу «Suboxone» з Італії до України та збували його як на території Тернопільщини та Франківщини, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими поліції, співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.



Як повідомили в обласній поліції, у ході досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучили пакування від поштового відправлення, у якому знаходилися наркотичні засоби.



За даними слідства, житель Тернополя 1986 року народження, налагодив канал незаконного ввезення через державний кордон України наркотичного засобу іноземного виробництва “Suboxone”.



Зловмисник замовляв в Італії наркотичний засіб та пересилав його через перевізників на територію України, а саме до Тернополя. Його спільниця відповідала за пошук клієнтів і збут “Suboxone”.



Слідчі поліції повідомили про підозру організатору “незаконних заробітків” за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотиків, вчинена за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів )та ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків )Кримінального кодексу України, а його спільниці – за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.



Оперативний супровід кримінального провадження триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до функціонування злочинної схеми та документують епізоди протиправної діяльності для подальшого скерування обвинувального акта до суду.





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