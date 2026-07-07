Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо директора дитячо-юнацької спортивної школи з санного спорту. Обвинувальний акт вони скерували до суду.



Керівнику спортивного закладу інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), повідомили в обласній поліції.



У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що відповідно до посадових обов’язків, директор мав забезпечувати контроль за технічним станом санної траси, організовувати її регулярне обстеження та робити все можливе для безпечної експлуатації спортивної споруди.



За даними слідства, упродовж тривалого часу технічне обстеження траси не проводилося. Проведені експертизи засвідчили, що рівень фізичного зносу спортивної споруди перевищував 80 відсотків, а її технічний стан був аварійним і непридатним для експлуатації.



Фахівці зафіксували численні пошкодження конструкцій, зокрема тріщини та деформації опорних колон, руйнування бетонних елементів, оголення арматури, значне пошкодження дерев’яного настилу гниллю, прогини та відсутність окремих елементів.



Попри це, у січні 2023 року, за версією слідства, обвинувачений уклав договір про надання в користування комплексу спортивних споруд санної траси для проведення навчально-тренувального процесу із закладом, який здійснював підготовку спортсменів із зимових видів спорту. Надалі на території спортивного об’єкта проводилися тренування.



24 травня 2023 року під час одного з навчальних спусків смертельні травми отримала 14-річна спортсменка. За висновками слідства, трагедія сталася внаслідок падіння дівчини та аварійного, непридатного для експлуатації стану дерев’яного настилу санної траси.



Зібравши достатньо доказів, слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Санкція ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України передбачає до п’яти років позбавлення волі.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.





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