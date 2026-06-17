Сергій Оліярчук був водієм-електриком розвідувального взводу. Воював у самому пеклі. Не обійме більше сина мама, не пригорне коханого чоловіка дружина, а люблячого тата – доньки. Вічна пам’ять Герою!

«Ще одна сумна звістка надійшла у Великоберезовицьку громаду з фронту. З сумом повідомляємо, що загинув старший солдат Оліярчук Сергій Ігорович,

26.03.1979 року народження.

Сергій Оліярчук був водіємелектриком розвідувального взводу розвідувальної роти батальйону територіальної оборони військової частини А 7033. Загинув 4 червня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Пономаренки Великописарівської громади Сумської області. У Героя залишилися дружина Олена, доньки – Поліна та Аріна, мама Надія і сестра Наталя.

Завтра, 18 червня, орієнтовно о 10:30 траурний кортеж з тілом полеглого воїна Сергія Оліярчука прибуде у село Петриків (при вʼїзді в село на вул. Шептицького). Просимо жителів села вийти на вулиці та гідно зустріти Героя, який загинув у боротьбі за українську державу.

Парастас відбудеться завтра, 18 червня, о 20:10 у родинному будинку воїна. Чин похорону розпочнеться у пʼятницю о 12:00.

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким Героя! Нехай душа воїна віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна та світла пам’ять Сергію Оліярчуку!» – повідомили у Великоберезовицькій громаді.