Під час перевірки Тернопільська митниця встановила факти незаконного ввезення на митну територію України семи транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

Йдеться про п’ять автомобілів Mercedes-Benz Sprinter, автомобіль Nissan X-Trail та автомобіль Mercedes-Benz S320, які у 2023 році ввезено двома громадянами Латвійської Республіки на адресу однієї з місцевих благодійних організацій.

У ході перевірки керівник благодійної організації повідомив митницю, що не ініціював ввезення зазначених транспортних засобів, не подавав відповідних листів та фактично їх не отримував.

За результатами проведеної роботи Тернопільською митницею складено протоколи про порушення митних правил за частиною першою статті 483 Митного кодексу України та направлено справи на розгляд до суду.

Нещодавно рішеннями Тернопільського міськрайонного суду громадян Латвійської Республіки визнано винними у вчиненні порушень митних правил. Судом застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів у розмірі 50 відсотків вартості транспортних засобів та конфіскації автомобілів у дохід держави.

Тернопільська митниця наголошує, що спрощення, передбачені для ввезення гуманітарної допомоги, мають використовуватися виключно за їх цільовим призначенням. Подання документів, що містять неправдиві відомості щодо отримувачів гуманітарної допомоги, є порушенням митного законодавства та тягне за собою відповідальність, встановлену законом.