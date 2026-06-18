Об’єднання наукового потенціалу, професійного досвіду та спільних академічних прагнень відкриває нові можливості для розвитку університетських спільнот. Західноукраїнський національний університет і Маріупольський державний університет уклали договір про співробітництво та науково-практичне консультування.

Офіційна зустріч, що ознаменувала початок партнерства між закладами вищої освіти, відбулася 16 червня. В.о. ректора Маріупольського державного університету Тетяна Марена та ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк обговорили напрями співпраці.

Університети мають вагомий науковий доробок і працюють над дослідженнями, що відповідають сучасним суспільним та економічним викликам.

Науковці МДУ досліджують міжнародне право, євроінтеграцію та регіональну безпеку, міжнародні економічні відносини, просторове планування й управління інфраструктурними проєктами в умовах війни. Важливе місце у їхній роботі також посідає розвиток міжнародного діалогу щодо сталого розвитку та захисту прав людини.

Спорідненість наукових інтересів дала змогу визначити перспективні напрями подальшої взаємодії. Підписавши договір, очільниці університетів заклали основу для реалізації спільних ініціатив, обміну фаховими напрацюваннями та пошуку ефективних відповідей на актуальні виклики сьогодення.

У межах співпраці академічні спільноти розроблятимуть і реалізовуватимуть дослідницькі проєкти, надаватимуть науково-практичні консультації, організовуватимуть конференції, семінари та круглі столи. Особливу увагу приділятимуть упровадженню результатів досліджень і напрацюванню практичних рішень у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Після офіційної частини для гостей провели екскурсію кампусом Маріупольського державного університету, де представники ЗУНУ ознайомилися з історією закладу та побачили матеріальну базу.

Нове партнерство стане важливим кроком до зміцнення міжуніверситетських зв’язків, розвитку спільних наукових проєктів та об’єднання інтелектуальних ресурсів задля майбутнього української освіти й науки.