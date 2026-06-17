Віталій Соколік упродовж двох років захищав Україну і кожного з нас у пеклі війни. У житті молодого Воїна це було лише 33-е літо. Віталій загинув на Сумщині. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що на фронті загинув мешканець села Гніздичне Віталій Соколік, 1993 р.н. Воїн мужньо захищав Україну впродовж двох років, загинув 11 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Нехай Господь допомагає зцілювати ваші душевні рани від невимовної втрати.

Зустріч траурного кортежу відбудеться у Сквері Героїв завтра, 18 червня, о 15 годині. Кортеж буде рухатись через село Чернихівці. Після спільної молитви у Сквері Героїв траурна колона попрямує у Гніздичне до рідної оселі нашого захисника, де відбудеться парастас. Чин похорону – у п’ятницю, 19 червня, о 13 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати відважного воїна, який віддав своє молоде життя за Українську волю і незалежність», – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.