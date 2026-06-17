Злочин стався у селі Біла біля Тернополя. До крадіжки комплектуючих з авто виявився причетним 17-річний тернополянин.

На лінію 102 надійшло звернення від тернополянина про те, що з його автомобіля викрали запчастини.

Зі слів потерпілого, транспортний засіб він залишив у селі Біла Тернопільського району. Хтось серед білого дня розукомплектував авто, викравши динаміки, магнітолу, два титанові диски та шини до них.

Розшуківці отримали інформацію про те, що з аналогічним набором запчастин на автошрот, що в селі Чистилів, на таксі приїжджав тернополянин. Його особу встановили. Виявилося, 17-річний зловмисник у минулому мав конфлікт з потерпілим і таким чином вирішив відімстити товаришеві.

Необдуманий вчинок обернувся кримінальною відповідальністю. Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.