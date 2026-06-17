

Шахрайство під час пошуку житла в інтернеті задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції.

До правоохоронців звернувся 22-річний житель Тернополя та повідомив, що став жертвою афериста під час спроби орендувати квартиру. За словами заявника, він знайшов оголошення про здачу житла в оренду в тематичній Telegram-спільноті .

Під час спілкування невідома особа запевнила чоловіка, що квартира вільна, однак для її бронювання необхідно внести передоплату. Потерпілий погодився на умови та перерахував на вказані банківські рахунки 8 200 гривень.

Після отримання коштів псевдоорендодавець припинив виходити на зв’язок, а оголошення стало недоступним. Усвідомивши, що став жертвою шахрайства, тернополянин звернувся до поліції.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські вкотре нагадують: під час оренди житла не поспішайте перераховувати завдаток або повну оплату незнайомим особам.

Перед здійсненням будь-яких платежів перевіряйте інформацію про орендодавця, вимагайте додаткові фото чи відео помешкання, а за можливості оглядайте квартиру особисто.

Якщо вас просять терміново переказати гроші, це може бути ознакою шахрайства.

Якщо ви стали жертвою аферистів, негайно звертайтеся на спецлінію 102, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.