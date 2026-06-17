Гарна звістка: державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва призначено двом тернополянам! Зокрема, своїм указом Президент України Володимир Зеленський призначив дворічні стипендії:

ОНУФРІЙЧУК Адріані Романівні – артистці розмовного жанру, заслуженій артистці України;

ХІМ’ЯКУ Вячеславу Антоновичу – акторові, педагогу, народному артистові України.

Про це йдеться на сайті Президента https://www.president.gov.ua/documents/4962026-59905. Вітаємо!