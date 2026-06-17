Найближчими днями у Тернополі проведуть демонтаж 23-ох недіючих вуличних платіжних терміналів, які розміщені без відповідних дозвільних документів. Відповідне рішення ухвалене на черговому засіданні виконавчого комітету з метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, а також враховуючи звернення управління муніципальної інспекції.

Про це повідомили у ТМР.

Згідно з документом, постійно діюча робоча група спільно з правоохоронними органами у десятиденний термін з дня прийняття рішення організує та проведе роботи з демонтажу недіючих вуличних платіжних терміналів, які розміщені без відповідних дозвільних документів за наступними адресами:

вул. Руська, 54;

вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 14;

вул. Андрея Шептицького, 3А;

вул. Бродівська, 4А;

проспект Злуки, 9;

вул. В’ячеслава Чорновола, 8;

бульвар Тараса Шевченка, 23;

вул. Миколи Карпенка, 5А;

вул. Євгена Коновальця, 9;

вул. Василя Симоненка, 2А;

вул. Олени Теліги, 3А;

вул. Слівенська, 15;

зупинка громадського транспорту «вул. Степана Будного» (від центру);

зупинка громадського транспорту «Кооперативний коледж»;

зупинка громадського транспорту «вул. Максима Кривоноса»;

зупинка громадського транспорту «вул. Миколи Карпенка»;

зупинка громадського транспорту «Центр»;

зупинка громадського транспорту «Савич парк»;

зупинка громадського транспорту «11 школа» (до центру);

зупинка громадського транспорту «Новий Світ» (кінцева);

зупинка громадського транспорту «Новий Світ»;

зупинка громадського транспорту «Бульвар Данила Галицького» (від центру);

зупинка громадського транспорту «вул.Київська» (до центру).

До початку проведення робіт суб’єкт господарювання може самостійно демонтувати вказані об’єкти.