У Тернополі демонтують 23 незаконно встановлені платіжні термінали
Найближчими днями у Тернополі проведуть демонтаж 23-ох недіючих вуличних платіжних терміналів, які розміщені без відповідних дозвільних документів. Відповідне рішення ухвалене на черговому засіданні виконавчого комітету з метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, а також враховуючи звернення управління муніципальної інспекції.
Про це повідомили у ТМР.
Згідно з документом, постійно діюча робоча група спільно з правоохоронними органами у десятиденний термін з дня прийняття рішення організує та проведе роботи з демонтажу недіючих вуличних платіжних терміналів, які розміщені без відповідних дозвільних документів за наступними адресами:
вул. Руська, 54;
вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 14;
вул. Андрея Шептицького, 3А;
вул. Бродівська, 4А;
проспект Злуки, 9;
вул. В’ячеслава Чорновола, 8;
бульвар Тараса Шевченка, 23;
вул. Миколи Карпенка, 5А;
вул. Євгена Коновальця, 9;
вул. Василя Симоненка, 2А;
вул. Олени Теліги, 3А;
вул. Слівенська, 15;
зупинка громадського транспорту «вул. Степана Будного» (від центру);
зупинка громадського транспорту «Кооперативний коледж»;
зупинка громадського транспорту «вул. Максима Кривоноса»;
зупинка громадського транспорту «вул. Миколи Карпенка»;
зупинка громадського транспорту «Центр»;
зупинка громадського транспорту «Савич парк»;
зупинка громадського транспорту «11 школа» (до центру);
зупинка громадського транспорту «Новий Світ» (кінцева);
зупинка громадського транспорту «Новий Світ»;
зупинка громадського транспорту «Бульвар Данила Галицького» (від центру);
зупинка громадського транспорту «вул.Київська» (до центру).
До початку проведення робіт суб’єкт господарювання може самостійно демонтувати вказані об’єкти.