Професорсько-викладацький колектив кафедри економіки та глобалістики Західноукраїнського національного університету взяв участь у XIV Traditional Scientific Conference «NEW ECONOMY 2026», що відбулася у Nowy Sącz, Poland у гібридному форматі.

Цьогоріч співорганізатором і базовою установою проведення конференції виступила School of Business, National Louis University.

Міжнародна наукова конференція організована ЗУНУ в межах співпраці з Oikos Institute – Research Center (Bijeljina, Bosnia and Herzegovina), що реалізується на основі укладеної між установами угоди.

Щороку конференція об’єднує науковців із різних країн, створюючи простір для розвитку міжнародної академічної співпраці, обговорення актуальних економічних викликів і реалізації спільних дослідницьких проєктів.

Результати наукових досліджень публікуються у фаховому журналі ECONOMICS – Innovative and Economics Research Journal, який індексується у базі Scopus (Q2).

Д.е.н., професор Олександр Длугопольський був запрошений як Guest Speaker для виступу на секції «The New Economy in the Age of AI: Opportunities, Risks, and the Transformation of Society». Також він представив результати дослідження «The structure of social trust: The issue of institutional heterogeneity», виконаного у співавторстві з професором Віктором Козюком, професором Юрієм Гайдою та доцентом Оксаною Шиманською.

Завідувач кафедри економіки та глобалістики, д.е.н., професор Віктор Козюк презентував результати дослідження «Context limits for Privacy Paradox: Information Transparency and Sequence of Preferences», підготовленого у співавторстві з доцентом Юрієм Івашуком та аспірантом Назаром Цяпою.

Участь у конференції стала важливим кроком у зміцненні міжнародного наукового партнерства ЗУНУ. За результатами заходу кафедрою економіки та глобалістики заплановано підписання інституційної угоди про співпрацю між ЗУНУ та School of Business, National Louis University, а також реалізацію спільних наукових досліджень і міжнародних проєктів у 2026–2027 роках.