Упродовж січня-травня до поліції області надійшло 2304 звернення від громадян, пов’язаних із домашнім насильством.



Поліцейські реагують та виїжджають на кожне таке повідомлення. Водночас під час перевірок не всі факти вчинення домашнього насильства підтверджуються. Від початку року за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб правоохоронці склали 337 адміністративних матеріалів за ст. 183 КУпАП.



До адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства притягнуто 855 осіб. Стосовно них складено адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили в обласній поліції.



З метою захисту потерпілих осіб поліцейські винесли 743 термінові заборонні приписи стосовно кривдників. Такі заходи передбачають тимчасові обмеження, зокрема зобов’язання залишити місце проживання потерпілої особи, заборону перебувати у спільному житлі та контактувати з нею.



У випадках систематичного вчинення фізичного, психологічного чи економічного насильства настає кримінальна відповідальність. Від початку року слідчі поліції розпочали 43 кримінальні провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. До суду вже скеровано 28 обвинувальних актів.



Судами області винесено 10 рішень про видачу обмежувальних приписів щодо кривдників. Крім того, 53 особи направлено на проходження спеціальних корекційних програм, спрямованих на зміну насильницької поведінки.



Наразі на профілактичному обліку поліції перебувають 1474 особи, які вчиняли домашнє насильство, серед них – 1215 чоловіків, 247 жінок та 12 неповнолітніх.



Поліція закликає не замовчувати випадки домашнього насильства та повідомляти про них правоохоронців.



Якщо ви стали жертвою насильства або вам відомо про такі факти, звертайтеся:



на спецлінію поліції — 102



на урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству — 15-47



на Національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству — 0 800 500 335 або 116 123



на Національну дитячу гарячу лінію — 0 800 500 225 або 116 111



Пам’ятайте: домашнє насильство — це не сімейна справа, а правопорушення, за яке передбачена відповідальність.





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