На Тернопільщині п’яна водійка наїхала на квадроцикл із шестирічним хлопчиком: дитина з важкими травмами в лікарні
На Тернопільщині жінка сіла за кермо напідпитку та вчинила ДТП, у якій тяжкі травми отримав шестирічний хлопчик.
Про це повідомили у поліції Тернопільщини.
Аварія трапилася 6 липня близько 18:05 у селі Бонівка. Попередньо встановлено, що 34-річна жителька одного із сіл Кременецького району, керуючи автомобілем Dacia Logan, рухалася вулицею Перемоги. Виїхавши на смугу зустрічного руху, вона допустила зіткнення з дитячим електроквадроциклом Forte AFP 125, яким керував шестирічний хлопчик.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тяжкі травми. Бригада екстреної медичної допомоги потерпілого доправила до травматологічного відділення. Наразі хлопчик перебуває під наглядом медиків.
Під час перевірки з’ясувалося, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Результат медичного огляду – 2,65 проміле алкоголю в крові. Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286¹ Кримінального кодексу України.
Поліцейські нагадують, що кожен, хто сідає за кермо після вживання алкоголю, має усвідомлювати, що у таку мить він ризикує не лише власним життям, а й життям інших людей. Найстрашніше, коли жертвами чужої безвідповідальності стають діти.