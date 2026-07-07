На Тернопільщині жінка сіла за кермо напідпитку та вчинила ДТП, у якій тяжкі травми отримав шестирічний хлопчик.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Аварія трапилася 6 липня близько 18:05 у селі Бонівка. Попередньо встановлено, що 34-річна жителька одного із сіл Кременецького району, керуючи автомобілем Dacia Logan, рухалася вулицею Перемоги. Виїхавши на смугу зустрічного руху, вона допустила зіткнення з дитячим електроквадроциклом Forte AFP 125, яким керував шестирічний хлопчик.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тяжкі травми. Бригада екстреної медичної допомоги потерпілого доправила до травматологічного відділення. Наразі хлопчик перебуває під наглядом медиків.

Під час перевірки з’ясувалося, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Результат медичного огляду – 2,65 проміле алкоголю в крові. Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286¹ Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що кожен, хто сідає за кермо після вживання алкоголю, має усвідомлювати, що у таку мить він ризикує не лише власним життям, а й життям інших людей. Найстрашніше, коли жертвами чужої безвідповідальності стають діти.