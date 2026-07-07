

Службовий собака взяв слід і за декілька кілометрів від села Конюхи Козівської громади, де проживає родина безвісти зниклого, знайшов чоловіка.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителів села Конюхи про те, що їхній родич, котрий переніс важке захворювання і потребує допомоги, вийшов з дому і не повернувся. Сталося це у неділю, 5 липня.

Як з’ясувалося, безвісти зниклий чоловік разом з родиною не так давно мешкає в Конюхах, адже родом із Запорізької області, звідки довелося поїхати у зв’язку із бойовими діями. Та й у чоловіка є проблеми зі здоров’ям, тому міг заблудитися будь-де.

Перший день пошуків був безуспішним. Наступного дня в пообідню пору чоловіка вдалося розшукати. Він перебував у лісі за декілька кілометрів від місця проживання. На щастя, з ним все гаразд, повідомили у поліції Тернопільської області