Понад 1,3 млрд грн на потреби війська надійшло з Тернопільщини
За підсумками першого півріччя цього року до бюджету надійшло 1 млрд 350,3 млн гривень військового збору. Це – на 82,7 млн гривень більше від запланованого показника, виконання становить 106,5%.
Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 295,6 млн гривень, або 128% фактичних показників січня-червня 2025 року.
Військовий збір залишається обов’язковим платежем для всіх громадян і суб’єктів господарювання, які отримують доходи.