За підсумками першого півріччя цього року до бюджету надійшло 1 млрд 350,3 млн гривень військового збору. Це – на 82,7 млн гривень більше від запланованого показника, виконання становить 106,5%.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 295,6 млн гривень, або 128% фактичних показників січня-червня 2025 року.

Військовий збір залишається обов’язковим платежем для всіх громадян і суб’єктів господарювання, які отримують доходи.