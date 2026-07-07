Троє потерпілих 2008 – 2010 років народження потрапили до медзакладу після аварії на Тернопільщині.

ДТП трапилася 6 липня близько 3:00 в с. Яблунів. Чортківські поліцейські з’ясували, що житель села Перемилів, керуючи Range Rover, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Автівка перекинулася. Двох потерпілих госпіталізували.

Водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові газоаналізатор показав 0,5 проміле алкоголю.

Порушника затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому інкримінують частину 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України, повідомили у поліції Тереопільщини.

Нагадаємо, того ж дня “п’яна” ДТП сталася на Кременеччині в селі Бонівка. Нетвереза 34-річна жителька одного із сіл району наїхала на 6-річного хлопчика на квадроциклі. Дитину з важкими травмами госпіталізували.