У Підволочиську триває гасіння пожежі на території сміттєзвалища.

Як розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області, 5 липня о 13:32 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селищі Підволочиськ Тернопільського району. Загоряння виникло на території паспортизованого сміттєзвалища.

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На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі становила близько 900 кв. м. Гасіння ускладнене тлінням сміття окремими осередками, з глибиною залягання до 3 метрів. Такі пожежі потребують значної кількості води, часу та залучення спеціальної і допоміжної техніки.

Того ж дня рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та зупинити подальше поширення вогню.

6 липня роботи продовжили. До гасіння було залучено 17 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС, фахівців сектору безпілотних систем Головного управління, а також допоміжну техніку місцевих підприємств і комунальних служб.

Рятувальники спрямували сили та засоби на ліквідацію пожежі. Площу активного тління вдалося скоротити до 500 кв. м.

7 липня роботи тривають. До гасіння залучено 14 рятувальників і 3 одиниці техніки ДСНС. Також працюють 4 одиниці допоміжної техніки.

Ситуація перебуває під контролем рятувальників.

Причини виникнення пожежі та обставини події встановлюються.

“Закликаємо громадян бути обережними з вогнем. У спекотну та суху погоду будь-яке займання — сухої трави, сміття чи побутових відходів — може швидко перерости у масштабну пожежу. У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте 101”, — зазначили в ДСНС.