Судитимуть жителя Тернопільщини, в якого знайшли незаконний арсенал зброї та вибухівки.

Як повідомили у поліції Тернопільщини,

підозрюваний є мешканцем Чортківського району. Обвинувальний акт у справі скерували до суду.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав та зберігав значний арсенал предметів, вилучених із цивільного обігу.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили два запали до ручних гранат, перероблений сигнальний пістолет, який, за висновками експертів, є короткоствольною вогнепальною зброєю, а також тисячі боєприпасів різних калібрів.

Крім цього, вилучили десятки гранатометних пострілів, корпуси ручних кумулятивних гранат, 166 осколково-фугасно-запалювальних пострілів калібру 30 мм, а також значні обсяги вибухових речовин на основі гексогену та бездимного пороху, загальна вага яких становить десятки кілограмів.

Небезпечні предмети зберігалися у кількох місцях на території Чортківського району, зокрема за місцем проживання обвинуваченого, в одному з домоволодінь та в кімнаті гуртожитку.

Дії чоловіка слідчі поліції кваліфікують за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.