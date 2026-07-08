Юнацька збірна України (U-19) здобула третю поспіль перемогу на чемпіонаті Європи-2026. У матчі третього туру групового етапу українці мінімально обіграли Італію – 1:0.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Завдяки цьому успіху «синьо-жовті» набрали максимальні 9 очок із 9 можливих, посіли перше місце у своїй групі та вийшли до півфіналу, де 8 липня зустрінуться зі збірною Німеччини.

Вагомий внесок у перемогу зробили футболісти з Тернопільщини. Увесь матч на позиції опорного півзахисника провів уродженець Тернополя Олександр Сорока, який у збірній представляє бельгійський «Гент». У другому таймі на поле вийшов уродженець Гусятина Віталій Глют, що виступає за американський «Чикаго». Півзахисник відіграв усі 45 хвилин після перерви, а обидва футболісти продемонстрували впевнену гру та допомогли команді здобути важливу перемогу.

Після трьох турів Україна завершила груповий етап зі стовідсотковим результатом – 9 очок. Хорватія та Італія набрали по 4 бали, однак саме хорвати за додатковими показниками посіли друге місце й також вийшли до півфіналу. Збірна Сербії завершила турнір без набраних очок.

Півфінальні матчі Євро-2026 (U-19) відбудуться сьогодні, 8 липня, а фінал турніру запланований на 11 липня.