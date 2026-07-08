Із вересня 2024-го вважали зниклим безвісти Сергія Дзьому. Захисник загинув на російській курщині на 35-у році життя. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Дзьома Сергій Анатолійович. Його життя обірвалося на 35-у році життя в ході виконання бойового завдання у курській області. Сергій вважався зниклим безвісти з 23 вересня 2024 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.