Тернопільська митниця викрила факти подання документів, що містили неправдиві відомості щодо митної вартості тракторів.

За результатами проведеної роботи у червні складено 12 протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 483 Митного кодексу України, а саме — переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення їх митної вартості.

Загальна вартість товарів, що є безпосередніми предметами правопорушень, становить 143,2 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської митниці.

У 2024–2025 роках Тернопільська митниця здійснила митне оформлення в митному режимі імпорту тракторів, продавцями та відправниками яких були компанії Китайської Народної Республіки.

Для перевірки законності здійснення зовнішньоекономічних операцій працівники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби ініціювали направлення запитів до митних органів Китайської Народної Республіки.

У відповідь отримали інформацію від митних органів КНР та експортні декларації країни відправлення. Їх аналіз засвідчив суттєві розбіжності між вартістю товарів, зазначеною в інвойсах, поданих для митного оформлення в Україні, та даними експортних декларацій країни відправлення.

Загальна різниця у вартості товарів становить понад 941 тисяча доларів США.

За виявленими фактами триває провадження у справах про порушення митних правил.

Про протиправні діяння, що містять ознаки злочину, передбачені ст. 201-3 КК України, повідомили правоохоронні органи.

Фото ілюстративне.