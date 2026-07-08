Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр) – Xylocopa valga – справжній різьбяр по дереву. Один із трьох видів роду у фауні України. Комаха трапляється у Європі та Азії і є однією з найбільших бджіл на цих територіях.

Назва роду «Ксилокопа» походить від давньогрецького «xylokopos» та пов’язана з особливістю бджіл будувати гнізда й оселятись у мертвій деревині. Саме через неабияку майстерність і здатність будувати складні відсіки всередині деревини, цих комах назвали ще бджолами-теслярами.

Довжина тіла 20-30 мм. У польоті комаха виглядає ще більшою, оскільки розміру їй додають великі крила. Тіло чорне, але груди і особливо голова часто із синім металевим блиском, крила темні з фіолетовим відливом.

Улюбленими культурами для збору пилку є суцвіття плодових дерев, акація, верба, польові квіти. Загалом вона запилює квітки близько 60 видів рослин із 22 родин. Цікаво, що бджола-тесляр лишається активною за будь-якої погоди. Навіть під час дощу ці комахи здатні вилітати за пилком.

У заповіднику «Медобори» ксилокопу звичайну можна зустріти часто через наявність сприятливих умов для проживання. Хоча, загалом, ці комахи трапляються вкрай рідко і занесені до Червоної книги України (природоохоронний статус виду: рідкісний).

Фото Надії Пророчок.