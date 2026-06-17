Про пожежу на вулиці Текстильна у Тернополі надійшло повідомлення на спецлінію поліції від диспетчера ДСНС. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.



Як повідомили в обласній поліції, загоряння трапилось 16 червня близько 7:30 в складському приміщенні, де зберігалася сільськогосподарська техніка та комплектуючі до неї.



Рятувальники, зайшовши до приміщення, виявили там працівника підприємства. 61-річний тернополянин намагався самостійно загасити пожежу, але не зміг та отримав опіки 2-3 ступеню різних частин тіла. Його госпіталізували до медзакладу.



Працівники служби надзвичайних ситуацій припускають, що загорілися паливо-мастильні матеріали. Так це чи ні, встановить експертиза. Правоохоронці опитують свідків та очевидців даної події, а також з’ясовують обставини нещастя.



За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.





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