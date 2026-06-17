У залі Українського Дому «Перемога» відбулися громадські обговорення проєкту рішення виконавчого комітету щодо перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як відзначив начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз, насамперед коригування цін на воду та водовідведення необхідне через суттєве здорожчання всіх складових тарифу – вартості електроенергії, пального, реагентів для очищення води.

Директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма наголосив, що для населення, яке споживає близько 70% об’єму послуг, що надає водоканал, досі залишається чинним економічно необґрунтований тариф, який був затверджений ще до початку повномасштабної агресії росії.

Як наслідок, станом на зараз чинні тарифи (тариф для фізичних осіб і тариф для юридичних осіб і інших суб’єктів господарювання) загалом покривають вже менше 70% фактичної вартості послуг з водопостачання і водовідведення.

Через неможливість застосування економічно обґрунтованих тарифів водоканал не має змоги вчасно виконувати свої зобов’язання щодо фінансування вже реалізованих інвестиційних проєктів з модернізації систем водопостачання і водовідведення, своєчасно виконувати зобов’язання перед іншими кредиторами, а передусім — перед постачальниками електроенергії. Станом на червень заборгованість підприємства перед Міністерством фінансів України становить вже 340 млн грн.

«Також маємо гостру потребу в коригуванні розміру заробітної плати наших працівників. Розмір зарплати у тариф закладають пропорційно розміру прожиткового мінімуму. Заробіток у водоканалі — неконкурентний порівняно з іншими підприємствами, тому нам важко зацікавити молодих фахівців, є постійний відтік кадрів, нестача вузьких спеціалістів. Навіть ремонтні бригади водоканалу недоукомплектовані на 30-40%», — зауважив Володимир Кузьма.

Окрім цього, представники КП «Тернопільводоканалу» нагадали присутнім, що з березня 2026 року набрали чинності зміни в підході до встановлення тарифів на воду та стоки. Тепер на період воєнного стану та протягом дванадцяти місяців після його припинення чи скасування повноваження щодо встановлення тарифів для великих водоканалів передали органам місцевого самоврядування.

Слід відзначити, що 8 червня на сайті Тернопільської міської ради опублікували проєкт рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комунальному підприємству «Тернопільводоканал». Попередньо тариф планували встановити на рівні 98,59 грн за 1 куб. м.

Зважаючи на необхідність мінімізації витрат та їх впливу на тариф, з метою зменшення навантаження на споживачів, робоча група, створена за ініціативи Тернопільської міської ради, розглядає можливість його коригування до 87,34 грн за 1 куб. м.

Крім того, найближчим часом буде готовий висновок аудиторів щодо правильності розрахунку цього тарифу.

Очікується, що новий тариф почне діяти з 1 липня. Звісно, це рішення викликає велике невдоволення серед деяких тернополян. Але якщо тарифи не переглянуть, повноцінна робота КП «Тернопільводоканал» опиниться під загрозою Водночас варто відзначити, що з метою соціального захисту найбільш вразливих категорій населення діє система субсидій та пільг. Також міський голова Тернополя надав доручення розробити окрему програму економічної підтримки тих категорій соціально незахищених жителів громади, які не можуть скористатися пільгами та субсидіями.