Молодий ветеран російсько-української війни, мешканець Чортківської громади Михайло Марфіян отримав грошову компенсацію у розмірі 2 млн 140 тис гривень від держави на придбання власного житла.

Процедура призначення виплати пройшла кілька обов’язкових етапів. Спершу комісія з розгляду заяв про призначення грошової компенсації на отримання житла, що діє у Чортківській міській раді, прийняла та розглянула документи Михайла Марфіяна, погодивши призначення допомоги. Ветеран відповідав умовам державної програми, оскільки не мав свого власного житла, також є учасником бойових дій та має інвалідністю внаслідок війни.

Наступним кроком рішення про безпосередню виплату коштів затвердила профільна комісія РДА. У підсумку Чортківська міська рада вже отримала державне фінансування та найближчим часом перекаже його на спеціальний особовий рахунок Михайла. Згідно з умовами програми, з моменту зарахування коштів ветеран матиме 6 місяців, щоб придбати власну оселю.

Свій перший контракт із Збройними Силами України Михайло уклав ще у 2016 році. Потім вступив до Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, здобув звання лейтенанта. По розподілу став командиром взводу самохідного артилерійського дивізіону.

Вже під час великої війни став командиром батареї у 25-тій окремій повітрянодесантній бригаді, воював у Авдіївці, Бахмуті, Куп’янську, разом із побратимами брав участь у звільненні Ізюма та обороні Харкова тощо.

28 січня 2023 року у Лиманському районі під час виконанні бойового завдання ворог поцілив у командний пункт Михайла, внаслідок чого хлопець отримав важкі поранення, в тому числі втратив кінцівку.

Із березня 2025 року Михайло – частина колективу Чортківської міської ради. Працює у відділі ветеранської політики, опікується питаннями ветеранів, членів їхніх сімей, членів сімей діючих захисників України, полеглих, безвісти зниклих, полонених захисників України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.