Відлітають душі молоденьких воїнів у Небеса, залишаючи біль та смуток на землі… Остап Романюк розпочав військову службу зовсім юним – у серпні 2020-го. А потім почалась велика війна. Остап став на захист рідної землі. За Україну, за кожного з нас віддав своє життя. Останній бій прийняв на Харківщині… Легких хмаринок тобі, Остапе…

«У глибокому смутку повідомляємо про загибель нашого Захисника, уродженця Копичинець, старшого лейтенанта Романюка Остапа Олександровича, 22 грудня 2001 року народження, командира взводу спеціального зв’язку роти зв’язку батальйону забезпечення.

Остап розпочав військову службу ще 25 серпня 2020 року. Будучи вірним Батьківщині, він сумлінно і невтомно стояв на захисті України і її людей, мужньо виконував свій обов’язок у боротьбі за свободу і незалежність своєї землі.

9 червня 2026 року поблизу села Стариця Чугуївського району Харківської області під час виконання бойового завдання як командир 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти батальйонної групи зведеного підрозділу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Воїн-Герой Романюк Остап загинув.

Остап віддав найдорожче, власне життя, захищаючи рідну землю від ворожого нападу, і його подвиг відтепер назавжди вписаний в історію України як вияв найвищої любові до Батьківщини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя. У скорботі схиляємося в шані перед світлою пам’яттю Воїна та молимося за упокій його душі.

Про дату та час зустрічі кортежу з тілом Захисника і чин похорону буде повідомлено додатково.

Царство Небесне Герою України», – написали у Копичинецькій міській раді.